У заявку на наступний матч Жирони потрапив лише головний бомбардир команди Артем Довбик. Віктор Циганков знову пролетів повз заявку "червоно-білих".

Варто дізнатись Жирона повісила цінник на Довбика: лідер Ла Ліги може встановити рекордний трансфер

Продовжує бути поза футболом

Але його відсутність у списку не просто так. Правий вінгер продовжує відчувати дискомфорт у м'язах, який турбував його перед попереднім матчем проти Алавеса. Тому у грі проти Бетіса Циганков теж не допоможе команді.

Важливо! Початок зустрічі Бетіс – Жирона 21 грудня о 20:00 за київським часом. Команда Мічела Санчеса підходить до цього поєдинку у статусі лідера сезону-2023/2024. "Зелено-білі" ж йдуть сьомими. Жирона має усі шанси стати різдвяним чемпіоном Ла Ліги.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував ушкодження Віктора та назвав термін повернення українця на футбольне поле.

За його словами, Циганкова у справі можна буде побачити вже після різдвяних свят. Пригадаємо, що у жовтні Віктор пропустив два поєдинки Жирони через травму.

Попри ушкодження 26-річний правий вінгер вже встиг провести 16 матчів у сезоні-2023/2024, у яких забив 3 голи та стільки ж разів асистував на партнерів по команді.