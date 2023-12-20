У заявку на наступний матч Жирони потрапив лише головний бомбардир команди Артем Довбик. Віктор Циганков знову пролетів повз заявку "червоно-білих".
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Продовжує бути поза футболом
Але його відсутність у списку не просто так. Правий вінгер продовжує відчувати дискомфорт у м'язах, який турбував його перед попереднім матчем проти Алавеса. Тому у грі проти Бетіса Циганков теж не допоможе команді.
Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував ушкодження Віктора та назвав термін повернення українця на футбольне поле.
За його словами, Циганкова у справі можна буде побачити вже після різдвяних свят. Пригадаємо, що у жовтні Віктор пропустив два поєдинки Жирони через травму.
Попри ушкодження 26-річний правий вінгер вже встиг провести 16 матчів у сезоні-2023/2024, у яких забив 3 голи та стільки ж разів асистував на партнерів по команді.
- Циганков перебрався у Жирону у середині січня 2023-го.
- Віктор уклав угоди з "червоно-білими" до кінця червня 2027 року.
- Завдяки хорошій грі до українця привернули увагу топові європейські гранди такі, як Баварія та Барселона. Була інформація, що вінгером особисто цікавиться головний тренер "блаугранас" Хаві.