Бетис – Жирона 1:1

Голы: Песселье, 88 – Довбик, 40 (пен)

В Испании подходит к концу 18 тур Ла Лиги. Он станет последним в 2023 году, после чего команды уйдут на новогодний перерыв до 2 января. Лидером перед этим туром сенсационно подошла Жирона, пишет 24 канал.

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Довбик продолжает забивать

Команда Мичела опережала Реал на два балла, но должна была отыграть на выезде против непростого оппонента Бетиса. Участие в игре не смог принять Виктор Цыганков, онгер до сих пор залечивает травму.

А вот Артем Довбик снова появился с первых минут и стал одним из героев матча. Под занавес первого тайма защитник Бетиса не по правилам остановил прорыв Торре в собственную площадку.

Судья назначил пенальти, который и был уверен реализован Артемом. Украинский форвард забивает уже в третьем матче подряд, до этого Довбик огорчал Барселону и оформлял дубль в ворота Алавеса.

Жирона не удержала победу

Всего же украинец забил уже 11 голов в Ла Лиге, больше всего у Борха Майораль из Хетафе (12) и Джуд Беллингем из Реала (13). В этой встрече Артем отыграл 65 минут, и тот выстрел с пенальти был его единственным ударом в сторону ворот Бетиса.

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Кроме того, украинец еще и впервые заработал желтую карточку в чемпионате Испании за отмашку локтем. К сожалению, в конце игры Жирона потеряла. За несколько минут до конца основного времени Пессель первым сориентировался при угловом и пробил Гассанигу.

Турнирное положение в Ла Лиге

благодаря потере очков Жирона может не стать "новогодним чемпионом Испании"

каталонцы сейчас являются лидером таблицы, но их может догнать Реал

мадридцы отстают от Жироны на 3 балла, но вечером еще сыграет матч против Алавеса

в этом сезоне Артем Довбик уже имеет на своем счету 11 голов и 5 ассистов в 18 матчах

Виктор Цыганков отыграл 16 встреч, у него по три мяча и ассиста

свой следующий матч Жирона проведет 3 января 2024 года – дома о мадридском Атлетико

Видеообзор матча Бетис – Жирона