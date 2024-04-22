На тлі матчу виник скандал. Барселона стверджує, що арбітр несправедливо не зарахував гол. Епізод стався на 29-й хвилині зустрічі, коли після удару Ламіна Ямаля Андрій Лунін відбив м'яч від лінії воріт, однак багатьом уболівальникам і гравцям каталонців здалося, що м'яч все ж перетнув лінію. Арбітр звернувся до системи VAR, яка довго перевіряла момент, але взяття воріт не зафіксувала.

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Барселона вимагатиме переграти Ель-Класіко

Президент "каталонців" Жоан Лапорта прокоментував цей інцидент. Він заявив, що такі інструменти як VAR повинні сприяти більш чесній конкуренції, а не навпаки.

Ми негайно вимагаємо, щоб CTA і RFEF надали нам усі зображення та аудіозаписи "примарного" голу Ламіна. Якщо буде підтверджено, що це легальний гол, ми не виключаємо, що вимагатимемо перегравання матчу,

– додав президент Барселони.

В Ла Лізі відсутня система автоматичної фіксації взяття воріт, що ускладнює об'єктивне визначення перетинання м'ячем лінії.

Відзначимо. Після програшу над Реалом Барселона залишається на другому місці в турнірній таблиці, але відривається від лідера вже на 11 балів. Раніше відставання складало 8 очків.

Нагадаємо, що раніше була інформація ніби-то в разі програшу у Мадриді Хаві Ернандесу загрожує звільнення.