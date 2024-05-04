Реал – Кадіс 3:0

Голи: Діас, 51, Беллінгем, 68, Хоселу, 90+3

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті провів ротацію в складі після матчу Ліги чемпіонів проти Баварії (2:2). На лаві запасних опинився Андрій Лунін, місце якого у воротах зайняв Тібо Куртуа, пише 24 Канал.

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Перемога Реала в передчутті чемпіонства

У першому таймі напіврезервний склад Реала не зміг вразити ворота Кадіса. Втім, аутсайдер Ла Ліги теж не особливо турбував Куртуа.

Ситуація змінилилася по перерві. На 51-й хвилині марокканець Браїм Діас неймовірним ударом відправив м'яч у ворота суперника.

Відео суперголу Діаса

На 66-й хвилині другого тайму Анчелотті випустив на поле Джуда Беллінгема. А вже через дві хвилини англієць подвоїв перевагу Реалу. В цьому епізоді Діас виступав в ролі асистента.

Відео голу Беллінгема

У компенсований час форвард "вершкових" Хоселу довів рахунок до розгромного. Після пасу Начо Фернандеса іспанцю залишалося не схибити по порожніх воротах.

Відео голу Хосуелу

У підсумку Реал здобув перемогу з рахунком 3:0. Тібо Куртуа відсвяткував повернення до складу кліншитом.

Відеогляд матчу Реал – Кадіс

Реал має 87 очок у 34 матчах. Команда Луніна вже сьогодні може оформити чемпіонство, якщо Барселона не переможе Жирону.