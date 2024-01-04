Жирона – Атлетіко 4:3

Голи: Валері, 2, Савіо, 26, Блінд, 39, Мартін, 90+1 – Мората, 14, 44, 54.

В Іспанії підійшов до завершення 19 тур Ла Ліги. Програму середи закривав центральний матч мідвіку, в якому один із лідерів таблиці Жирона приймав Атлетіко, пише 24 канал.

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Асист від Довбика

Команда Мічела підійшла до туру у рівній кількості балів із Реалом, але "бланкос" свою гру туру проти Мальорки виграли. Відповідно, Жироні потрібно було перемагати або ж бодай грати внічию, щоб не підпустити до себе Атлетіко.

"Матрацники" відставали від Жирони на сім очок і могли по суті повернутися в чемпіонську гонку. В основі господарів вже традиційно вийшов Артем Довбик, а ось інший українець Віктор Циганков продовжує заліковувати травму.

Команди почали з місця в кар'єр і вже до перерви забили п'ять м'ячів на двох. За Жирону забивали Валері, Савіо та Блінд. Перший красиво і точно пробив з лінії майданчика, а другий вдало зіграв на добиванні.

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У свою чергу голандець з близької відстані розстріляв ворота Облака, а асист на Дейлі виконав Артем Довбик. Для українця це вже 16-та результативна дія в чемпіонаті (11+5) і за цим показником він став лідером Ла Ліги.

Відео асисту від Довбика:

Феєрія Морати не врятувала

Жирона мала більше гострих моментів, але частіше по чужих воротах бив Атлетіко. На жаль для каталонців, фортуну цього вечора за хвіст спіймав Альваро Мората, який оформив хет-трик після трьох виходів сам-на-сам.

На 14 хвилині іспанець забив після скидки головою від Грізманна. Перед перервою Альваро зробив аналогічне, але після пасу від Де Пауля. Зрештою рятівний для Атлетіко гол Мората провів на старті другого тайму.

Гол вийшов схожим на другий, адже знову асистував аргентинець. Цього разу Альваро перекинув воротаря. Після перерви Атлетіко мав більше моментів, щоб вирвати перемогу. Але Жирона витримала та приголомшила суперника, витягнувши перемогу.

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На першій компенсованій хвилині Порту знайшов Івана Мартіна на лінії чужого майданчика. Той пройшов одного суперника та точно пробив у дальню дев'ятку воріт Облака.

Що стосується Довбика, то Артем провів на полі 67 хвилин та поступився місцем на полі Крістіану Стуані. Окрім асисту, на рахунку українця два удари по воротах суперника. Один із них вище воріт, а інший парирував Облак.

Турнірне становище у Ла Лізі