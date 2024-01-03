У вівторок, 2 січня, в Ла Лізі відбувся матч за участю Валенсії, яка у левантійському дербі переграла Вільярреал (3:1). Цей матч показувався на ресурсі Megogo, який є офіційним транслятором чемпіонату Іспанії в Україні.

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Коментування під час війни

Коментатором гри був Павло Посохов, який працював дистанційно з Харкова. На початку зустрічі із ним ледь не сталась трагічна подія, про що розповів його колега Сергій Лук'яненко.

Під час стартових хвилин матчу російські терористи завдали удару по Харкову ракетою С-300, яку випустили з Бєлгорода. Схоже, що приліт відбувся недалеко від дому, де живе Посохов та звідки він вів трансляцію.

Коментувати в Україні – це брати паузу під час матчу не тому, що треба перевести подих, а тому, що за вікном вибухи ракет. Не міг зрозуміти чи коментувати, чи бігти до дитини і взагалі дивитися, чи все гаразд з іншим боком квартири. На щастя, син спокійно дивився мультики і нічого не помітив. З квартирою все гаразд, а Паша ще й накоментував Яремчуку на гол. Мораль у цієї історії одна – донатьте нашим військовим,

– написав у себе в телеграм-каналі Сергій Лук'яненко.

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Відзначимо, що українець Роман Яремчук вийшов з перших хвилин за Валенсію і вже на четвертій хвилині відкрив рахунок. Для нашого нападника це дебютний м'яч в чемпіонаті Іспанії.

Турнірне становище у Ла Лізі