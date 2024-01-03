Реал – Мальорка 1:0

Гол: Рюдігер, 78.

На початку 2024 року в іспанській Ла Лізі стартував 19 тур місцевого чемпіонату. Чинний лідер турнірної таблиці мадридський Реал відкривав рік домашньою грою проти середняка Мальорки, пише 24 канал.

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Команда Карло Анчелотті підходила до зустрічі на першому місці, хоча і мала рівну кількість балів з Жироною. Радісною новиною для фанатів "бланкос" стало повернення після важкої травми Вінісіуса.

Бразилець одразу потрапив до стартового складу. Вийшов з перших хвилин і Андрій Лунін, українець останнім часом почав отримувати більше довіри від Папи Карло.

Реал очікувано захопив ініціативу з перших хвилин. У першому таймі гарні моменти мали Вінісіус та Беллінгем, але кіпер гостей Райкович рятував Мальорку.

Гості продовжували непогано відбиватися і після перерви. Але все ж Реал зміг дотиснути суперника та забити переможний гол в кінцівці. Рюдігер відгукнувся на подачу Модрича з кутового та головою вразив "дев'ятку" воріт суперника.

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Що стосується Луніна, то він відзначився хіба що жовтою карткою. Українець надто емоційно намагався довести арбітру, що суперник фолив проти нього. В іншому роботи у Андрія було небагато, адже суперник жодного разу не пробив у ствір воріт (лише двічі потурбував каркас).

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ВІдеоогляд матчу Реал – Мальорка