Жирона – Атлетико 4:3

Голы: Валери, 2, Савио, 26, Довбык, 39, Мартин, 90+1 – Мората, 14, 44, 54.

В Испании подошел к завершению 19-й тур Ла Лиги. Программу среды закрывал центральный матч медвика, в котором один из лидеров таблицы Жирона принимал Атлетико, пишет. 24 канал.

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Ассист от Довбика

Команда Мичела подошла к туру в равном количестве баллов с Реалом, но "бланкос" свою игру тура против Мальорки выиграли. Соответственно, Жирони нужно было побеждать или хотя бы играть вничью, чтобы не подпустить к себе Атлетико.

"Матрацники" отставали от Жироны на семь очков и могли по существу вернуться в чемпионскую гонку. В основе хозяев традиционно вышел Артем Довбик, а вот другой украинец Виктор Цыганков продолжает залечивать травму.

Команды начали с места в карьер и уже до перерыва забили пять мячей на двоих. За Жирону забивали Валери, Савио и Блинд. Первый красиво и точно пробил с линии площадки, второй удачно сыграл на добивании.

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В свою очередь голландец с близкого расстояния расстрелял ворота Облака, а ассист на Дейле исполнил Артем Довбик. Для украинца это уже 16-е результативное действие в чемпионате (11+5) и по этому показателю он стал лидером Ла Лиги.

Видео асиста от Довбика:

Феерия Мораты не спасла

Жирона имела больше острых моментов, но чаще по чужим воротам избивал Атлетико. К сожалению для каталонцев, фортуну в этот вечер за хвост поймал Альваро Мората, оформивший хет-трик после трех выходов один на один.

На 14 минуте испанец забил после скидки головой от Гризманна. Перед перерывом Альваро сделал аналогичное, но после паса от Де Пауля. В конце концов, спасительный для Атлетико гол Мората провел на старте второго тайма.

Гол вышел похожим на второй, ведь снова ассистировал аргентинец. На этот раз Альваро опрокинул вратаря. После перерыва у Атлетико было больше моментов, чтобы вырвать победу. Но Жирона выдержала и ошеломила соперника, вытянув победу.

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На первой компенсированной минуте Порту нашел Ивана Мартина на линии чужой площадки. Он прошел одного соперника и точно пробил в дальнюю девятку ворот Облака.

Что касается Довбика, то Артем провел на поле 67 минут и уступил место на поле Кристиану Стуани. Кроме ассиста, на счету украинца два удара по воротам соперника. Один из них выше ворот, а другой парировал Облак.

Турнирное положение в Ла Лиге