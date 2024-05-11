Алавес – Жирона 2:2

Голи: Гуріді, 12, 90+9 – Ерік Гарсія, 4, Еррера, 44.

В чемпіонаті Іспанії стартував 35 тур Ла Ліги. На п'ятницю був винесений матч за участю сенсаційної Жирони, яка завітала в гості до середняка Алавеса, пише 24 Канал.

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Довбик та Циганков асистують

Каталонці вже забезпечили собі вихід у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Тепер же команда Мічела бажає захистити друге місце від посягань Барселони.

Крім того, Жирона бажає допомогти Артему Довбику сенсаційно виграти гонку бомбардирів Ла Ліги. Екснападник Дніпра-1 є лідером рейтингу, забивши 20 голів.

На гру проти Алавеса Артем вийшов в основі, як і ще один українець Віктор Циганков. І саме вихованець Динамо долучився до першого голу в матчі. На 4 хвилині вінгер асистував з кутового Еріку Гарсії, який головою пробив кіпера.

Відео асисту Циганкова:

Алавесу вдалось зрівняти рахунок доволі швидко завдяки проходу Сімеоне та пасу на Гуріді. Але на перерву Жирона пішла за переваги в рахунку. Цього разу асистентом виступив Довбик.

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Нападник вирішив не бити з незручної позиції у майданчику суперника, а відпасував п'ятою на Ерреру. Венесуельцю вдався ефектний та точний удар у дев'ятку воріт Гассаніги. Артем мав кілька моментів на старті другого тайму.

Пас Довбика п'ятою на Ерреру:

Втрачена перемога

Один із його ударів заблокував захисник, а другий парирував воротар після виходу сам на сам. Втім розвинути свій успіх каталонці не змогли, а на дев'ятій компенсованій хвилині ще і пропустила вдруге від Гуріді, який скористався метушнею у карному майданчику.

Жирона відривається від Барселони на 2 очки, але "блаугранас" мають матч в запасі. А ось Довбик дає Беллінгему, Левандовському та Серлоту шанс скоротити відставання у таблиці бомбардирів. Англієць відстає на два голи, тоді як поляк та норвежець – на три.