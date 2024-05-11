Алавес – Жирона 2:2

Голы: Гуриди, 12, 90+9 – Эрик Гарсия, 4, Эррера, 44.

В чемпионате Испании стартовал 35 тур Ла Лиги. На пятницу был вынесен матч с участием сенсационной Жироны, которая пожаловала в гости к середняку Алавесу, пишет 24 Канал.

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Довбик и Цыганков ассистируют

Каталонцы уже обеспечили себе выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Теперь же команда Мичела желает защитить второе место от посягательств Барселоны.

Кроме того, Жирона желает помочь Артему Довбику сенсационно выиграть гонку бомбардиров Ла Лиги. Экс-нападающий Днепра-1 является лидером рейтинга, забив 20 голов.

На игру против Алавеса Артем вышел в основе, как и еще один украинец Виктор Цыганков. И именно воспитанник Динамо приобщился к первому голу в матче. На 4 минуте вингер ассистировал с углового Эрику Гарсии, который головой пробил кипера.

Видео ассиста Цыганкова:

Алавесу удалось сравнять счет довольно быстро благодаря проходу Симеоне и пасу на Гуриди. Но на перерыв Жирона ушла при преимуществе в счете. На этот раз ассистентом выступил Довбик.

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Нападающий решил не бить с неудобной позиции в площадке соперника, а отпасовал пяткой на Эрреру. Венесуэльцу удался эффектный и точный удар в девятку ворот Гассаниги. Артем имел несколько моментов на старте второго тайма.

Пас Довбика пяткой на Эрреру:

Упущенная победа

Один из его ударов заблокировал защитник, а второй парировал вратарь после выхода один на один. Впрочем, развить свой успех каталонцы не смогли, а на девятой компенсированной минуте еще и пропустила второй раз от Гуриди, который воспользовался суматохой в штрафной площадке.

Жирона отрывается от Барселоны на 2 очка, но "блаугранас" имеют матч в запасе. А вот Довбик дает Беллингему, Левандовскому и Серлоту шанс сократить отставание в таблице бомбардиров. Англичанин отстает на два гола, тогда как поляк и норвежец – на три.