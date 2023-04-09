Чотири перемоги з п'яти: жіноча збірна України завершила виступ на ЧС-2023 тріумфом над Литвою

Підопічні Євгена Аліпова на мажорній ноті завершили змагання у Брашові. Перемога над балтійцям дозволила українкам фінішувати другою у своєму дивізіоні.

Україна – Литва 2:1

Голи: Загрекова, 33:07, Ценова, 53:45 – Петраускайте, 42:16.

У румунському Брашові завершились матчі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 3А серед жіночих команд. Суперниками команди Євгена Аліпова були Гонконг, Болгарія, Румунія, Естонія та Литва, пише 24 Канал.

До теми Вдалий старт підготовки до чемпіонату світу: Україна переграла Угорщину по булітах

Наша команда виграла три з чотирьох перших матчів, але поразка у другому турі від Гонконгу мала вирішальний наслідок. Минулого туру азійці програли Литві по булітах, тому перед останніми поєдинками випереджали Україну на один бал.

Для підвищення у класі нашій збірній треба було самим обіграти Литву та дочекатись поразки Гонконгу від естонців. Втім на це було розраховувати складно, адже прибалти програли всі свої матчі групи.

У підсумку азійці виграли з рахунком 3:0 і підвищилиь у дивізіон 2В. Наша ж команда змогла захистити другу сходинку у битві з Литвою. Українки відкрили рахунок у середині другого періоду завдяки Христині Загрековій.

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На початку третього литовці зрівняли, але за шість хвилин до фінішу матчу переможну шайбу закинула Вікторія Ценова. Таким чином, наша команда, вигрвши чотири з п'яти ігор, завершила сезон другою.

Турнірна таблиця дивізіону 3А: