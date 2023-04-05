Угорщина – Україна 0:0 (3:4)

Хокейна збірна України почала підготовку до матчів чемпіонату світу в дивізіоні ІВ. Турнір відбудеться в Ноттінгемі та Таллінні наприкінці квітня, а поки підопічні Вадима Шахрайчука проводять контрольні поєдинки, пише 24 канал.

До теми За три хвилини до булітів: Сокіл вирвав перемогу у Кременчука і став чемпіоном України – відео

На старті на нашу команду очікує два спаринги проти Угорщини. Перший з них українці відіграли 5 квітня. Основний час та овертайми завершились без голів, тоді як в серії булітів "синьо-жовті" взяли гору.

Наша команда забила чотири з шести спроб, тоді як угорці – три. Вирішальну шайбу у серії закинув Олександр Пересунько. Вже 6 квітня Угорщина зможе взяти реванш у нашої команди у другому спарингу.

Після двої дуелей з сусідами збірна України відправиться у Прибалтику. Там підопічні Шахрайчука двічі протистоятимуть Латвії (14 та 15 квітня), а також двічі – Литві (18 та 19 квітня).

Читайте також Хокеїсти Сокола та Кременчука провели "Матч пам'яті": на їх джерсі були імена загиблих фанатів

Нагадаємо, що наша команда потрапила в групу В у дивізіоні ІВ на ЧС з хокею. Нашими суперниками стануть Естонія, Японія, Сербія, Нідерланди та Китай. Всі матчі проходитимуть в Таллінні. Переможець групи вийде в лігу ІА.