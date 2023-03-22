Міжнародна федерація хокею не наважилась дискваліфікувати зі змагань Росію та Білорусь через війну в Україні. IIHF знайшли іншу завуальовану причину.

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Переживають за власну шкуру

Раніше повідомлялося, що збірні Росії та Білорусі усіх вікових категорій можуть повернутися на чемпіонати світу вже з кінця 2023-го року. Проте Міжнародна федерація хокею оголосила про те, що ці дві команди ще не скоро влаштують камбек у великий хокей, оскільки IIHF вирішила продовжити дискваліфікацію країн мінімум до кінця 2024-го року.

Таким чином, збірні Росії та Білорусі усіх вікових категорій відсторонили від участі у чемпіонатах світу (основі команди не зіграють на ЧС-2024 у Чехії), а країни-агресори – від організації турнірів.

Найцікавіше у цій історії це те, що причиною називають не війну проти України, а "питання безпеки", уникаючи прямого контексту. Та от за чию безпеку переживає Міжнародна федерація хокею – невідомо.