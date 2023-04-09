Україна – Литва 2:1
Голи: Загрекова, 33:07, Ценова, 53:45 – Петраускайте, 42:16.
У румунському Брашові завершились матчі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 3А серед жіночих команд. Суперниками команди Євгена Аліпова були Гонконг, Болгарія, Румунія, Естонія та Литва, пише 24 Канал.
До теми Вдалий старт підготовки до чемпіонату світу: Україна переграла Угорщину по булітах
Наша команда виграла три з чотирьох перших матчів, але поразка у другому турі від Гонконгу мала вирішальний наслідок. Минулого туру азійці програли Литві по булітах, тому перед останніми поєдинками випереджали Україну на один бал.
Для підвищення у класі нашій збірній треба було самим обіграти Литву та дочекатись поразки Гонконгу від естонців. Втім на це було розраховувати складно, адже прибалти програли всі свої матчі групи.
У підсумку азійці виграли з рахунком 3:0 і підвищилиь у дивізіон 2В. Наша ж команда змогла захистити другу сходинку у битві з Литвою. Українки відкрили рахунок у середині другого періоду завдяки Христині Загрековій.
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На початку третього литовці зрівняли, але за шість хвилин до фінішу матчу переможну шайбу закинула Вікторія Ценова. Таким чином, наша команда, вигрвши чотири з п'яти ігор, завершила сезон другою.
Турнірна таблиця дивізіону 3А:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|ВО
|ПО
|П
|РІЗНИЦЯ
|ОЧКИ
|1
|Гонконг
|4
|0
|1
|0
|18:9
|13
|2
|Україна
|4
|0
|0
|1
|22:6
|12
|3
|Литва
|3
|1
|0
|1
|25:10
|11
|4
|Румунія
|2
|0
|0
|3
|10:13
|6
|5
|Болгарія
|1
|0
|0
|4
|14:29
|2
|6
|Естонія
|0
|0
|0
|5
|2:24
|0