Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: де дивитися онлайн

16 топ-команд Європи дізнаються своїх опонентів по першій стадії плей-оф турніру. Матчі 1/8 фіналу відбудуться у лютому та березні наступного року. Дізнавайтесь, де можна в прямій трансляції побачити жеребкування.

Сьогодні, 18 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкуванння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023-2024. Своїх суперників дізнаються 16 команд, пише 24 канал. Початок – о 13:00 за київським часом.

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Де дивитись жеребкування Ліги чемпіонів

Пряма трансляція процедури жеребкування відбудеться на офіційному сайті УЄФА. Також онлайн-трансляція буде доступна на онлайн-сервісі Megogo. Про всі пари цієї стадії ви зможете дізнатися після жеребкування на сайті 24 каналу.

Половина претендентів на титул відсіялись на груповій стадії. Найбільше у плей-оф вийшло іспанських команд (4). Німеччину з Італією представлятимуть по три клуби, а Англію – два. Ще по одні команді матимуть Франція, Португалія, Нідерланди та Данія.

СІЯНІ:

Манчестер Сіті (Англія)

Арсенал (Англія)

Реал (Іспанія)

Барселона (Іспанія)

Атлетіко (Іспанія)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Баварія (Німеччина)

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

НЕСІЯНІ:

Наполі (Італія)

Лаціо (Італія)

Інтер (Італія)

Лейпциг (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Порту (Португалія)

ПСВ (Нідерланди)

Копенгаген (Данія)

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Деталі жеребкування

Під час жеребкування будуть діяти два обмеження. В одній парі не зможуть опинитися представники однієї країни. Також один проти одного не зіграють клуби, що вже зустрічались на груповій стадії.

Несіяні команди перші матчі зіграють вдома, другі – на виїзді. Перші ігри відбудуться 13, 14, 20 та 21 лютого 2024 року, а матчі-відповіді 5, 6, 12 та 13 березня. Фінал пройде 1 червня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".