Сьогодні, 18 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкуванння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023-2024. Своїх суперників дізнаються 16 команд, пише 24 канал. Початок – о 13:00 за київським часом.
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Де дивитись жеребкування Ліги чемпіонів
Пряма трансляція процедури жеребкування відбудеться на офіційному сайті УЄФА. Також онлайн-трансляція буде доступна на онлайн-сервісі Megogo. Про всі пари цієї стадії ви зможете дізнатися після жеребкування на сайті 24 каналу.
Половина претендентів на титул відсіялись на груповій стадії. Найбільше у плей-оф вийшло іспанських команд (4). Німеччину з Італією представлятимуть по три клуби, а Англію – два. Ще по одні команді матимуть Франція, Португалія, Нідерланди та Данія.
СІЯНІ:
- Манчестер Сіті (Англія)
- Арсенал (Англія)
- Реал (Іспанія)
- Барселона (Іспанія)
- Атлетіко (Іспанія)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Баварія (Німеччина)
- Боруссія Дортмунд (Німеччина)
НЕСІЯНІ:
- Наполі (Італія)
- Лаціо (Італія)
- Інтер (Італія)
- Лейпциг (Німеччина)
- ПСЖ (Франція)
- Порту (Португалія)
- ПСВ (Нідерланди)
- Копенгаген (Данія)
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Деталі жеребкування
Під час жеребкування будуть діяти два обмеження. В одній парі не зможуть опинитися представники однієї країни. Також один проти одного не зіграють клуби, що вже зустрічались на груповій стадії.
Несіяні команди перші матчі зіграють вдома, другі – на виїзді. Перші ігри відбудуться 13, 14, 20 та 21 лютого 2024 року, а матчі-відповіді 5, 6, 12 та 13 березня. Фінал пройде 1 червня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".