Донецький Шахтар провів свій останній матч групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024 13 грудня, коли гостював на полі Порту. "Гірники" до останнього мали усі шанси на плей-оф турніру, але вдруге програли "драконам" 5:3.

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Хто вже заробив найбільше грошей за єврокубки

Тому євровесна для "кротів" розпочнеться у Лізі Європи. Але це краще, аніж залишитись без жодного представника України у весняній частині єврокубків.

У ЛЧ команда Маріно Пушича набрала 9 балів, здобувши дві перемоги над Антверпеном та сенсаційну звитягу над Барселоною.

Завдяки такому результату донеччани вже солідно поповнили свій бюджет. Шахтар вже заробив майже 49 мільйонів євро. І це ще "кроти" зароблять за виступи у Лізі Європи.

Другим українським клубом за заробітком стала логічно Зоря – понад 4,3 мільйона євро. Третім йде Дніпро-1 – трохи більше мільйона євро. Далі Динамо та Ворскла.

Цікаво. Шахтар, який посідає 17-те місце у цьому рейтингу, заробив більше, аніж Бенфіка, Мілан, Ліверпуль, Рому, Баєр та решту не менш зіркових клубів Європи.



Скільки заробили українські клуби у єврокубках / Скриншот із Fotcalc

Найбільше за виступи у єврокубках вже заробив мадридський Реал – 79 мільйонів 892 тисячі євро. Другою йде мюнхенська Баварія, яка поступається лідеру 3 мільйонами євро.

Трійку найбагатіших європейських клубів за виступами у поточному сезоні єврокубків є англійське МанСіті – лише на 200 тисяч євро менше, аніж у другої Баварії.

Також у топ-10 розташовуються: Барселона, мадридське Атлетіко, ПСЖ, Порту, дортмундська Боруссія, Арсенал та Наполі.



Топ-10 клубів, які найбільше вже заробили на виступах у єврокубках / Скриншот із Fotcalc