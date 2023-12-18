Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023-2024. Своих соперников узнают 16 команд, пишет 24 канал. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

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Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов

Прямая трансляция процедуры жеребьевки состоится на официальном сайте УЕФА. Также онлайн-трансляция будет доступна на онлайн-сервисе Megogo. Все пары этой стадии вы сможете узнать после жеребьевки на сайте 24 канала.

Половина претендентов на титул отсеялась на групповой стадии. Больше всего у плей-офф получилось испанских команд (4). Германию с Италией будут представлять по три клуба, а Англию – два. Еще по одной команде будут Франция, Португалия, Нидерланды и Дания.

СЕЯНЫ:

Манчестер Сити (Англия)

Арсенал (Англия)

Реал (Испания)

Барселона (Испания)

Атлетико (Испания)

Реал Сосьедад (Испания)

Бавария (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия)

НЕССЕАНЫ:

Наполи (Италия)

Лацио (Италия)

Интер (Италия)

Лейпциг (Германия)

ПСЖ (Франция)

Порту (Португалия)

ПСВ (Нидерланды)

Копенгаген (Дания)

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Детали жеребьевки

Во время жеребьевки будут действовать два ограничения. В одной паре не смогут оказаться представители одной страны. Также друг против друга не сыграют уже встречавшиеся на групповой стадии клубы.

Несеянные команды первые матчи сыграют дома, вторые – на выезде. Первые игры состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, а ответные матчи 5, 6, 12 и 13 марта. Финал пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".