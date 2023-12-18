Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023-2024. Своих соперников узнают 16 команд, пишет 24 канал. Начало – в 13:00 по киевскому времени.
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Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов
Прямая трансляция процедуры жеребьевки состоится на официальном сайте УЕФА. Также онлайн-трансляция будет доступна на онлайн-сервисе Megogo. Все пары этой стадии вы сможете узнать после жеребьевки на сайте 24 канала.
Половина претендентов на титул отсеялась на групповой стадии. Больше всего у плей-офф получилось испанских команд (4). Германию с Италией будут представлять по три клуба, а Англию – два. Еще по одной команде будут Франция, Португалия, Нидерланды и Дания.
СЕЯНЫ:
- Манчестер Сити (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Реал (Испания)
- Барселона (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Бавария (Германия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
НЕССЕАНЫ:
- Наполи (Италия)
- Лацио (Италия)
- Интер (Италия)
- Лейпциг (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- Порту (Португалия)
- ПСВ (Нидерланды)
- Копенгаген (Дания)
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Детали жеребьевки
Во время жеребьевки будут действовать два ограничения. В одной паре не смогут оказаться представители одной страны. Также друг против друга не сыграют уже встречавшиеся на групповой стадии клубы.
Несеянные команды первые матчи сыграют дома, вторые – на выезде. Первые игры состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, а ответные матчи 5, 6, 12 и 13 марта. Финал пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".