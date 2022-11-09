Жерар Піке оголосив про закінчення кар'єри в Барселоні, заявивши, що 5 листопада проведе останній матч на "Камп Ноу". Так і сталося, в цей день він зіграв за "блаугранас" проти Альмерії, де і попрощався з вболівальниками на трибунах.

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Та після цього Піке потрапив до заявки Барселони на матч проти Осасуни на виїзді. Але на поле він так і не вийшов.

В цьому матчі Барселона пропустила вже на шостій хвилині зустрічі. А на 31-й хвилині залишилася в меншості, коли другу жовту картку отримав Роберт Левандовський. Польський нападник доволі грубо зіграв проти суперника в боротьбі за м'яч.

Забити гол Барселоні вдалося перед самою перервою, але арбітр не зарахував взяття воріт через офсайд.

У той час на лаві для запасних Барселони вирішили висловити невдоволення діями арбітра. Найактивніше це робив саме Піке, за що і побачив перед собою червону картку.

На початку другого тайму Барселоні таки вдалося зрівняти рахунок, коли Педрі першим опинився на добиванні.

А перемогу гостям приніс гол Рафіньї. Гравець вдало відкликнувся на закидання від де Йонга, головою перекинувши м'яч над голкіпером.

Ця перемога дозволила Барселоні відірватися від Реала на п'ять очок в турнірній таблиці, посідаючи перше місце (правда у "вершкових" на один зіграний матч менше). Осасуна ж втратила можливість піднятися на третє місце.

Відеоогляд матчу Осасуна – Барселона