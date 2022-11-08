Матч між Райо Вальєкано та Реалом відбувся в Мадриді на "Естадіо де Вальєкас". До цього стадіону примикають житлові будинки, так що за матчами дехто може спостерігати прямо з балкона своєї квартири.

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У цьому матчі господарі поля швидко забили гол. Але гравці Реала після цього забили двічі. Хоча на перерву команди пішли за нічийного рахунку. А вже після перерви спочатку Райо Вальєкано залишився у меншості через вилучення, а після цього забив з пенальті та вийшов вперед в рахунку.

Не бажаючи програти цей матч, наприкінці зустрічі футболісти Реала влаштували справжній штурм воріт суперника. В одному з епізодів після подачі з кутового, м'яч підхопив Федеріко Вальверде та потужно пробив.

От тільки м'яч після його удару полетів не у ворота, а на балкон будинку поруч. Та найцікавіше те, що в цей час на цьому балконі були люди, які знімали те, що відбувається на полі. І момент цього влучання м'яча теж потрапив на відео. А саме відео одразу стало вірусним в соцмережах.

Варто відзначити, що Вальверде славиться своїми потужним ударами по м'ячу. В матчі проти збірної Ірану він щонайменше тричі відправляв суперників у нокдаун.