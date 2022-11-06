Барселона – Альмерія 2:0

Голи: Дембеле, 48, Де Йонг, 62.

У 13 турі чемпіонату Іспанії основна увага була прикута до матчу в Барселоні. Місцева команда приймала на "Камп Ноу" аутсайдера в особі Альмерії, пише 24 канал.

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Гра стала особливою через постать Жерара Піке. На тижні захисник заявив, що прощається із футболом і поєдинок з Альмерією стане для нього останнім у кар'єрі.

Звісно ж, Піке потрапив до основи, хоча цього сезону іспанець всього п'ять разів виходив з перших хвилин. Команда вирішила проводити капітана гарним результатом.

Перемога для Жерара

Вже на сьомій хвилині господарі отримали право на пенальті, проте Левандовскі схибив, поціливши у стійку. Тим не менш, каталонці взяли своє після перерви. Спочатку Дембеле отримав м'яч на фланзі і пройшов з ним у центр, точно поціливши у дальній кут воріт Альмерії.

А вже потім Де Йонг подвоїв перевагу "блаугранас". Простріл з флангу замикав той самий Дембеле. Його удар париру, але першим на добиванні опинився саме голандець.

Під завісу гри Хаві вирішив вшанувати Піке оплесками трибун і замінив його на Крістенсена. Барселона ж здобула комфортну перемогу і випередила Реал у турнірній таблиці на два бали. Правда, у "бланкос" є гра в запасі.

Відеоогляд матчу Барселона – Альмерія:

Як проводжали Піке

Після гри Жерар дякував трибунам за підтримку. При цьому партнери по команді вирішили похитати Піке наостанок. Нагадаємо, що захисник є вихованцем Барселони, однак почав виступати за неї у 2008 році.

Піке підкидують на "Камп Ноу":

До цього Піке був у Манчестер Юнайтед, де і заграв на професійному рівні та виграв Лігу чемпіонів і АПЛ. Після переходу в Барселону йому підкорились ще три тріумфи в ЛЧ, а також 8 чемпіонств у Ла Лізі.

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У збірній Іспанії Жерар теж блиснув, ставши чемпіоном світу (2010) та чемпіоном Європи (2012). Всього за "фурію роху" він забив п'ять голів у 102 матчах.