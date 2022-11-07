Цими вихідними Жерар Піке відіграв свій останній матч у кар'єрі. Захисник Барселони раніше оголосив, що вирішив зав'язати з футболом прямо посеред сезону.

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Втім схоже, що відхід іспанця на пенсію затримується. Барселона опублікувала заявку на найближчий матч Ла Ліги проти Осасуни. І у ній знайшлось як раз місце для Піке.



Заявка каталонців на матч з Осасуною / твітер Барселони

Скоріш за все, Жерар погодився підстрахувати команду, у якої через травми випало кілька захисників – Жюль Кунде і Роналд Араухо заліковують пошкодження. Таким чином, окрім Піке у команді залишилось два здорових номінальних центральних оборонця.

Мова про Еріка Гарсію та Андреаса Крістенсена. Правда, за необхідності у центрі можуть вийти Маркос Алонсо або Серхіо Бускется, що вони і робили вже цього сезону.

Історія успіху Піке

Цього сезону Жерар провів 10 матчів за каталонців, в основному виходячи на заміну. Загалом захисник виступає за Барселону з 2008 року, забивши 52 голи у 616 поєдинках.

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У складі каталонців йому підкорились ще три тріумфи в ЛЧ, а також 8 чемпіонств у Ла Лізі. До цього Піке був у Манчестер Юнайтед, де і заграв на професійному рівні та виграв Лігу чемпіонів і АПЛ.

У збірній Іспанії Жерар теж блиснув, ставши чемпіоном світу (2010) та чемпіоном Європи (2012). Всього за "фурію роху" він забив п'ять голів у 102 матчах.

Варто знати. Матч Осасуна – Барселона пройде 8 листопада, у вівторок. Початок – о 22:30.