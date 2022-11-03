Жерар Піке у своїх соцмереж опублікував відео, де він оголосив про закінчення кар'єри футболіста.
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"Вболівальники "Барси", ви дали мені все. Тепер, коли мрії тієї дитини здійснилися, я хочу вам сказати, що настав час замкнути це коло. Я завжди казав, що після "Барси" не буде іншої команди, так воно і буде. Цієї суботи буде моя остання гра на "Камп Ноу", – заявив Піке.
При цьому у відео він також пообіцяв вболівальникам "повернутися".
В суботу, 5 листопада, Барселона на власному полі прийматиме Альмерію. Саме це і буде остання гра на "Камп Ноу" для Піке. Хоча ще до перерви на матчі чемпіонаті світу в Барселони запланований матч на виїзді проти Осасуни 8 листопада. Чи зіграє Піке ще в цьому матчі – він не уточнив.
Що варто знати про Жерара Піке
35-річний Жерар Піке є вихованцем Барселони. Але в 17 років перебрався до англійського Манчестер Юнайтед. У 2006 році відправився на рік в оренду в Сарагосу. А у 2007 році повернувся до МЮ, де з клубом виграв чемпіонат Англії та Лігу чемпіонів.
У 2008 році Піке повернувся до Барселони. І за цей час з клубом він здобув такі титули:
- чемпіон Іспанії – 8 разів
- володар Кубка Іспанії – 7 разів
- володар Суперкубка Іспанії – 6 разів
- переможець Ліги чемпіонів – 3 рази
- переможець Суперкубка УЄФА – 3 рази
- переможець клубного чемпіонату світу – 3 рази
Зі збірною Іспанії Піке у 2010 році став чемпіоном світу, а у 2012 році здобув титул чемпіона Європи.
З 2011 до 2022 року Піке перебував у цивільному шлюбі з колумбійською співачкою Шакірою. Пара виховувала двох дітей. Але в червні 2022 року вони оголосили про розставання.