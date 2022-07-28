Ми всі – фани Зінченка, – Володимир і Олена Зеленські про трансфер українця в Арсенал
Джерело:ютуб-канал Пірсона Морґана
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська поділилися своїми думками щодо півзахисника Олександра Зінченка. Нещодавно футболіст підписав угоду з лондонським Арсеналом.
Зеленський: Не можу сказати, що я більший прихильник Зінченка, ніж Шевченка
Подружжя Зеленських поспілкувалося з британським журналістом Пірсом Морґаном, який побував у Києві. Зокрема, вони порушили тему українського футболу.
Варте уваги Він гравець, на якого ми були націлені, – керівництво Арсенала в захваті від трансферу Зінченка
Зінченко підписав угоду з лондонським клубом 22 липня. А через два дні українець вже дебютував у складі Арсенала.
Зінченко – людина, яку всі дуже люблять в Україні. Це один із героїв сучасного покоління українців. Ми завжди підтримуємо футболістів. Зінченко – хороший хлопець, і дівчата його дуже люблять. Саме тому я сподіваюся, що, коли Зінченко гратиме, наші громадяни стануть фанами цієї команди,
– сказала Олена Зеленська.
Володимир Зеленський ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи вболіває він за Арсенал, та наголосив, що є прихильником футболу.
"Чесно, ми всі – фани Зінченка, як і сказала Олена. Особисто я знаю багатьох великих футболістів України. Правду кажучи, вони роблять велику справу, сумлінно працюють. Це відомі люди, які нам дуже сильно допомагають. Шевченко – велика людина. Не можу сказати, що я більший прихильник Зінченка, ніж Шевченка – інакше Шевченко перестане зі мною спілкуватися. У нас багато легендарних особистостей. Деякі беруть зброю і стоять на передовій. Знаємо добре гравців із інших клубів, зокрема Динамо. Я прихильник футболу, як і багато хто з наших громадян", – заявив Президент України.
Що відомо про перехід Зінченка в Арсенал
- Повідомлялося, що контракт із "канонірами" розрахований до кінця 2026 року. Олександр виступатиме з 35-м номером на спині.
- Після товариського матчу проти Челсі, де команда українця розгромила суперника, Олександр вирішив подякували уболівальникам Арсенала за підтримку. Коли він підійшов до трибун, фанати "канонірів" почали вигукувати прізвище Зінченка. Українець подякував їм оплесками.
- Керівництво лондонського клубу в захваті від трансферу українця.