Ми всі – фани Зінченка, – Володимир і Олена Зеленські про трансфер українця в Арсенал

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська поділилися своїми думками щодо півзахисника Олександра Зінченка. Нещодавно футболіст підписав угоду з лондонським Арсеналом.

Зеленський: Не можу сказати, що я більший прихильник Зінченка, ніж Шевченка

Подружжя Зеленських поспілкувалося з британським журналістом Пірсом Морґаном, який побував у Києві. Зокрема, вони порушили тему українського футболу.

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Зінченко підписав угоду з лондонським клубом 22 липня. А через два дні українець вже дебютував у складі Арсенала.

Зінченко – людина, яку всі дуже люблять в Україні. Це один із героїв сучасного покоління українців. Ми завжди підтримуємо футболістів. Зінченко – хороший хлопець, і дівчата його дуже люблять. Саме тому я сподіваюся, що, коли Зінченко гратиме, наші громадяни стануть фанами цієї команди,

– сказала Олена Зеленська.

Володимир Зеленський ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи вболіває він за Арсенал, та наголосив, що є прихильником футболу.

"Чесно, ми всі – фани Зінченка, як і сказала Олена. Особисто я знаю багатьох великих футболістів України. Правду кажучи, вони роблять велику справу, сумлінно працюють. Це відомі люди, які нам дуже сильно допомагають. Шевченко – велика людина. Не можу сказати, що я більший прихильник Зінченка, ніж Шевченка – інакше Шевченко перестане зі мною спілкуватися. У нас багато легендарних особистостей. Деякі беруть зброю і стоять на передовій. Знаємо добре гравців із інших клубів, зокрема Динамо. Я прихильник футболу, як і багато хто з наших громадян", – заявив Президент України.

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