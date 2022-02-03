У збірній України на Олімпіаді-2022 виявили ще один випадок коронавірусу
Джерело:НОК України
На зимових Олімпійських іграх 2022 в Пекіні підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом в українського спортсмена. Цього разу у фігуриста Івана Шмуратка.
Іван Шмуратко мав представляти Україну в командному турнірі з фігурного катання, що стартує у день відкриття Ігор-2022. Але через підтверджений позитивний тест на коронавірус в Івана Шмуратка, він не зможе допомогти команді.
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Згідно з регламентом проведення змагань, допускається участь у турнірі в трьох видах замість чотирьох. Відтак Україну представлятиме Софія Голіченко та Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова та Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні.
"Наразі відчуваю спустошення, на жаль, коронавірус втрутився в мої Олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на Олімпійський лід як можна скоріше", – розповів Іван Шмуратко.
Наразі фігурист почувається добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.
Коронавірус в збірній України на Олімпіаді-2022
- Шмуратко став не першим українцем, в якого виявили коронавірус по прибутті в Пекін. До цього позитивні тести здав головний тренер збірної з біатлону Юрай Санітра. Його відправили на сім днів на самоізоляцію.
- Також позитивний тест на COVID-19 здав помічник Санітри – Ігор Ященко. Та повторний тест українського тренера, на щастя, виявився негативним.
- Натомість у двох представників команди (не тренерів чи спортсменів) таки були підтверджені випадки коронавірусу. І їх теж відправили на самоізоляцію.
- Та чи не найбільша втрата – біатлоністка Олена Білосюк. Її теж відправили на самоізоляцію, і невідомо, чи вона встигне виступити на Іграх-2022. Їй на заміну вже відправилася інша біатлоністка Анастасія Меркушина.