У збірній України на Олімпіаді-2022 виявили ще один випадок коронавірусу

На зимових Олімпійських іграх 2022 в Пекіні підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом в українського спортсмена. Цього разу у фігуриста Івана Шмуратка.

Іван Шмуратко мав представляти Україну в командному турнірі з фігурного катання, що стартує у день відкриття Ігор-2022. Але через підтверджений позитивний тест на коронавірус в Івана Шмуратка, він не зможе допомогти команді.

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Згідно з регламентом проведення змагань, допускається участь у турнірі в трьох видах замість чотирьох. Відтак Україну представлятиме Софія Голіченко та Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова та Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні.

"Наразі відчуваю спустошення, на жаль, коронавірус втрутився в мої Олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на Олімпійський лід як можна скоріше", – розповів Іван Шмуратко.

Наразі фігурист почувається добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.

Коронавірус в збірній України на Олімпіаді-2022