У збірній України з біатлону знову коронавірус: хто захворів цього разу

У чоловічій збірній України знову зафіксовані випадки коронавірусу. Позитивні тести на COVID-19 здали два представники делегації України.

Жоден біатлоніст не захворів

Коронавірус серед членів делегації збірної України було виявлено у шведському Естерсунді, де відбувся 2-й етап Кубка світу.

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Позитивний результат в одного представників ЗМІ та члене збірної України. Жоден український біатлоніст не здав позитивного тесту на коронавірус.

Коронавірус у збірній України

Чоловіча збірна України швидше завершила збір у норвезькому Бейтостолені через випадки заражень на COVID-19.

Більша частина команди відправилася на самоізоляцію та пропустила перший етап Кубка світу. Хто заразився – невідомо.

Щоб не наражати на небезпеку інших спортсменів, біатлоністи збірної України змінили графік своїх тренувань.

Зокрема, ранкове тренування українці розпочинали о 6:50, коли інші команди – о 9:00 – 10:00. Водночас на вечірнє тренування українці відправлялися пізніше за суперників.

. IBU проводить регулярні тести на наявність коронавірусу у всіх акредитованих членів делегації на етапах Кубка світу.