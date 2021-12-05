Жоден біатлоніст не захворів
Коронавірус серед членів делегації збірної України було виявлено у шведському Естерсунді, де відбувся 2-й етап Кубка світу.
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Позитивний результат в одного представників ЗМІ та члене збірної України. Жоден український біатлоніст не здав позитивного тесту на коронавірус.
Коронавірус у збірній України
- Чоловіча збірна України швидше завершила збір у норвезькому Бейтостолені через випадки заражень на COVID-19.
- Більша частина команди відправилася на самоізоляцію та пропустила перший етап Кубка світу. Хто заразився – невідомо.
- Щоб не наражати на небезпеку інших спортсменів, біатлоністи збірної України змінили графік своїх тренувань.
- Зокрема, ранкове тренування українці розпочинали о 6:50, коли інші команди – о 9:00 – 10:00. Водночас на вечірнє тренування українці відправлялися пізніше за суперників.