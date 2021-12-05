Жоден біатлоніст не захворів

Коронавірус серед членів делегації збірної України було виявлено у шведському Естерсунді, де відбувся 2-й етап Кубка світу.

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Позитивний результат в одного представників ЗМІ та члене збірної України. Жоден український біатлоніст не здав позитивного тесту на коронавірус.

До уваги. IBU проводить регулярні тести на наявність коронавірусу у всіх акредитованих членів делегації на етапах Кубка світу.

Коронавірус у збірній України