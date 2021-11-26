Як збірна України тренувалася в умовах самоізоляції

Збірна України вимушена була швидше завершити збір у норвезькому Бейтостолені через випадки заражень на COVID-19. За словами Підручного, біатлоністи могли підчепити вірус в аеропорту чи в літаку.

Ексклюзив На Олімпіаді треба використовувати кожен шанс, – ексклюзив із біатлоністом Підручним

Через зараження більша частина команди відправилася на самоізоляцію та пропустить перший етап Кубка світу у шведському Естерсунді (27 – 28 листопада).

Важливо. Вся збірна України вакцинувалася у травні.

Підручний повідомив, що всі відсторонені спортсмени перехворіли у легкій формі.

Тренерський штаб та керівництво збірної швидко на це відреагувало. Нас всіх розселили по одному, аби не контактувати між собою, всі зустрічі відбувалися тільки в масках і на свіжому повітрі. Хто не хворів – ходив на тренування,

– розповів біатлоніст.

Щоб не наражати на небезпеку інших спортсменів, біатлоністи збірної України змінили графік своїх тренувань. Зокрема, ранкове тренування українці розпочинали о 6:50, коли інші команди – о 9:00 – 10:00.

Водночас на вечірнє тренування українці відправлялися пізніше за суперників.

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Підручний запевнив, що українські біатлоністи, які перехворіли на COVID-19, почуваються добре та вже почали повноцінні тренування.

Склад збірної України на перший етап Кубка світу