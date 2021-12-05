Ни один биатлонист не заболел

Коронавирус среди членов делегации сборной Украины был обнаружен в шведском Эстерсунде, где состоялся 2-й этап Кубка мира.

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Положительный результат у одного из представителей СМИ и члена сборной Украины. Ни один украинский биатлонист не сдал положительный тест на коронавирус.

К сведению. IBU проводит регулярные тесты на наличие коронавируса у всех аккредитованных членов делегации на этапах Кубка мира.

Коронавирус в сборной Украины