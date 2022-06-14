Збірна України визначилася, в якій формі зіграє проти Ірландії
14 червня 2022 , 12:43Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Збірна України 14 червня зіграє заключний матч цього місяця у Лізі націй. У Польщі "синьо-жовті" прийматимуть ірландців.
Синій комплект
На нараді напередодні матчу за участі представників команд і офіційних осіб матчу було визначено у яких формах зіграють гравці збірних України та Ірландії.
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Україна вийде на матч в синьому комплекті ігрової форми. Ірландці проведуть зустріч у помаранчевих футболках.
Команди визначилися з формою / Фото УАФ
Нагадаємо, що із тих футболістів, які зараз перебувають у Лодзі, до офіційної заявки не потрапили Роман Яремчук та Олександр Піхальонок.
Шлях збірної у Лізі націй-2022/2023
- У стартовому матчі національна команда обіграла збірну Ірландії. Віктор Циганков забив єдиний гол у матчі.
- У домашньому поєдинку, в Лодзі, "синьо-жовті" розгромили Вірменію – 3:0.
- Українці очолили турнірну таблицю у групі Ліги націй, в активі "синьо-жовтих" 6 очок.
- Нещодавно Віталій Миколенка та Олександр Караваєв розповіли, що наразі головне завдання команди – потрапити в елітний дивізіон Ліги націй.
- Зазначимо, що згідно з регламентом, переможець групи отримає путівку до Ліги А, а остання команда квартету у наступному циклі виступатиме в Лізі С.