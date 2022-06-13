Караваєв: Ми тільки радіємо один одному, коли хтось забиває гол

Рахунок у матчі відкрив Руслан Маліновський. На 61-й хвилині гри українець фірмовим ударом пробив у ворота суперників.

Варте уваги Троє футболістів повернулися до загальної групи збірної України перед матчем з Ірландією

Олександр Караваєв подвоїв перевагу "синьо-жовтих". Для нього це був перший забитий м'яч в офіційних матчах національної команди.

Футболіст поділився думками після перемоги над Вірменією.

"Вийшло добре, що коли я віддавав передачу, захисник вибивав, і вибив мені на ногу. Мені нічого не залишалось, крім як пробити. Удар був влучний. Звичайно, коли рахунок 2:0, то ще легше грати. Ти розумієш, що ведеш у рахунку, і треба довести матч до логічного завершення.

Коли вийшов Миколенко і забив такий нереальний м'яч... Ми тільки радіємо один одному, коли хтось забиває гол чи віддає результативну передачу. Все це сприяє загальному результату команди. Така атмосфера панує у нас завжди. Це дуже цінно", – сказав гравець національної команди.

Також Караваєв розповів про подальші плани збірної України.

Ми розуміємо, що вилетіли з дивізіону А не за спортивним принципом. Дуже прикро. Але ми це приймаємо, бо вже не скасувати. Ми граємо в лізі В, і повинні на футбольному полі доводити, що спроможні виступати в дивізіоні А. Будемо робити все, щоб виграти кожен матч і вийти в лігу А якомога швидше,

– додав Караваєв.

Шлях збірної у Лізі націй-2022/2023

Після матчу з Вірменією національна команда очолила турнірну таблицю у першій групі.

У стартовому поєдинку "синьо-жовті" здолали Ірландію з рахунком 0:1. У грі проти вірменів українці виглядали більш впевненими та завдали розгромної поразки супернику (3:0).

Турнірна таблиця (група 1)