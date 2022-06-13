Миколенко: Після першого голу за збірну я отримав тільки два повідомлення

Захисник Евертону та збірної України Віталій Миколенко зіграв за національну команду 4-й матч поспіль. В останній грі проти Вірменії футболіст відзначився дебютним голом за "синьо-жовтих".

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Думав про ці матчі. Можу сказати одне – я не можу поставити в одному рядку гру за збірну і втому. Я приїхав грати за країну, за своїх рідних, за тих, хто дивиться матчі по ТБ і на стадіоні. Втома і збірна України – це різні речі. Після першого голу за збірну я отримав тільки два повідомлення – від другого тренера Евертона Джо Едвардса і Паттерсона зі збірної Шотландії. Більше ніхто не писав,

– сказав Миколенко.

Футболіст наголосив, що отримує від свого клубу неймовірну підтримку. Також він розповів про зустріч гравців в інших країнах.

"Від Евертона шалена підтримка. Знаю, що президент запросив Динамо зіграти благодійний матч. Хочу подякувати всім країнам, де ми були. Люди дуже підтримують нас. Що стосується голу, то головне – допомагати команди. Я не думав про святкування голу, я відсвяткував з командою та тренерським штабом", – зазначив Віталій.

"Зрозумів, що не все так тяжко в Англії"

Захисник "синьо-жовтих" поділився своїми емоціями після успішних ігор у Лізі націй-2022/2023.

"Емоції позитивні, тому що виграли останню гру. Коли виграєш, то відновлюєшся швидше. Немає такого налаштування, що всі уже у відпустці. Почуваю себе добре. Краще було б, якби ми грали в Україні. Це найважчий час в моєму житті. З початку війни я зосередився на футболі і зрозумів, що не все так тяжко в Англії, в Евертоні. Треба виходити та доводити, що ми можемо грати та вигравати", – додав гравець.

Зверніть увагу! 14 червня відбудеться матч Україна – Ірландія. Початок гри о 21:45.