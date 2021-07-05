Збірна України – це не топ-команда, – Сабо розкритикував гру підопічних Шевченка

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо прокоментував матч з Англією (0:4) в 1/4 фіналу Євро-2020 та інші ігри турніру.

Сабо оцінив виступ збірної України в чвертьфіналі проти Англії. Спеціаліст виділив Георгія Бущана, як найкращого гравця команди.

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"Англійці були сильнішими і свіжішими. 0:4 – це ще нормально, тому що четвертий м'яч був забитий лише на 63-й хвилині, але англійці зупинилися. Не треба впадати в ейфорію, мовляв, ми такі сильні. Ні. Ми – не топ-команда, нікуди ми від цього не дінемося. Те, що ми у топ-8 Євро – вже добре", – сказав він.

Бущан – номер один у збірній. Він увірвався до основного складу збірної і Динамо. Забарний, але в останньому матчі він вже теж був втомленим. Молодий хлопець, цього варто було очікувати. Ярмоленко добре зіграв з Нідерландами і у першому таймі з македонцями. А більше ніхто мені так не сподобався,

– заявив екстренер Динамо.

Проте Сабо категоричний щодо того, що Шевченко повинен залишитися біля керма збірної України.

"Хто повинен готувати збірну України до ЧС-2022? Тільки Шевченко, однозначно. Він як був хорошим тренером, так і залишився. У нього і помічники хороші. Поки Шевченко, ніяких питань про його зміну навіть не повинно стояти", – вважає Сабо.

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