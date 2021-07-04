Англійці розгромили Україну з рахунком 4:0 та пройшли у півфінал чемпіонату Європи. Саутгейт підкреслив, що протягом усього поєдинку його команда показувала себе чудово.

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Що сказав Саутгейт

Тренер збірної Англії звернув особливу увагу на командний дух своїх підопічних. Мовляв, хто б не виходив на поле, у плані психології футболісти залишалися "просто неймовірними".

Гравці фантастичні. Зіграти настільки добре при такому тиску – це вражає. Це найголовніше, про що я думаю,

– наголосив він.

Й додав, що хвилюється за тих членів команди, які не зіграють. Адже всі вони хороші футболісти, які не заслуговують залишатися поза складом.

"Вони викладаються на тренуваннях, їх рівень не стосується мого вибору. Ми просто повинні правильно підлаштовуватися під конкретні матчі", – пояснив Саутгейт.

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