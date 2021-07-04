Англійці розгромили Україну з рахунком 4:0 та пройшли у півфінал чемпіонату Європи. Саутгейт підкреслив, що протягом усього поєдинку його команда показувала себе чудово.
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Що сказав Саутгейт
Тренер збірної Англії звернув особливу увагу на командний дух своїх підопічних. Мовляв, хто б не виходив на поле, у плані психології футболісти залишалися "просто неймовірними".
Гравці фантастичні. Зіграти настільки добре при такому тиску – це вражає. Це найголовніше, про що я думаю,
– наголосив він.
Й додав, що хвилюється за тих членів команди, які не зіграють. Адже всі вони хороші футболісти, які не заслуговують залишатися поза складом.
"Вони викладаються на тренуваннях, їх рівень не стосується мого вибору. Ми просто повинні правильно підлаштовуватися під конкретні матчі", – пояснив Саутгейт.
Матч Україна – Англія: що відомо
- Поєдинок розпочався на стадіоні у Римі о 22:00 за Києвом. Арбітр Фелікс Брих не додав жодної хвилини до основного часу, тож матч тривав 90 хвилин.
- Перший гол "синьо-жовті" пропустили ще на 4 хвилині, протягом першого тайму рахунок тримався 0:1. Втім, у другому суперник забив ще 3 м'ячі.
- Британські ЗМІ пишуть, що англійцям вдалося встановили новий рекорд чемпіонатів Європи. А саме – 3 з 4 голів вони забили головою.
- Зеленський підтримав збірну після поразки. Він підкреслив, що це не зламає Україну. Адже ми завершили турнір як одна з найсильніших команд Європи.