Цей матч став історичним для "синьо-жовтих", адже ми ніколи ще не грали на цій стадії чемпіонату Європи.

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Жодна поразка нас не зламає

Жодна поразка не зламає Україну! Біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі! Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у ТОП-8 найсильніших команд Європи,

– зазначив президент.

Він наголосив, що наша національна дружина здобула кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія та "багато інших".

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