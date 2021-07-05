Сабо оценил выступление сборной Украины в четвертьфинале против Англии. Специалист выделил Георгия Бущана, как лучшего игрока команды.

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"Англичане были сильнее и свежее. 0:4 – это еще нормально, потому что четвертый мяч был забит лишь на 63-й минуте, но англичане остановились. Не надо впадать в эйфорию, мол, мы такие сильные. Нет. Мы – не топ-команда, мы от этого не денемся. То, что мы в топ-8 Евро – уже хорошо", – сказал он.

Бущан – номер один в сборной. Он ворвался в основной состав сборной и Динамо. Забарный, но в последнем матче он уже тоже был уставшим. Молодой парень, этого стоило ожидать. Ярмоленко хорошо сыграл с Нидерландами и в первом тайме с македонцами. А больше никто мне так не понравился,

– заявил экс-тренер Динамо.

Однако Сабо категоричен относительно того, что Шевченко должен остаться у руля сборной Украины.

"Кто должен готовить сборную Украины на ЧМ-2022? Только Шевченко, однозначно. Он как был хорошим тренером, так и остался. У него и помощники хорошие. Пока Шевченко, никаких вопросов о его изменении даже не должен стоять", – считает Сабо.

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