Як повідомило британське авторитетне статистичне видання, цей матч для Англії відзначився і встановленням незвичайного історичного досягнення.

Детально про матч Україна зазнала прикрої поразки від Англії та не змогла вийти в півфінал Євро-2020: відео

Три голи головою – рекорд чемпіонатів Європи

Вперше в історії чемпіонатів Європи з футболу 3 з 4 голів англійці забили головою. Досі жодній іншій збірній такого не вдавалося.

Англія – перша команда в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі,

– мовиться у твітері Opta.

Що цікаво, раніше англійці забивали тричі у матчі з Шотландією у 2016 році. Українці ж не тільки головою, а й узагалі тричі (і тим більше – чотири рази) на чемпіонатах Європи досі не пропускали.

Ще один цікавий статистичний факт, водночас сумний для України – у матчі з нашою командою Англія забила стільки ж, скільки за всі попередні 4 поєдинки на Євро-2020.

Гравцем матчу УЄФА визнала Гаррі Кейна (він забив 2 з 4 м'ячів Англії). Інші 2 на рахунку Магвайра й Хендерсона. Українці ж голів не забивали (хоча, як сказав Андрій Шевченко після гри, і "створювали моменти").

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Зверніть увагу: у півфіналі Євро-2020 Англія зіграє з Данією, а Італія – з Іспанією. Фінал відбудеться 11 липня.