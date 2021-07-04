Як повідомило британське авторитетне статистичне видання, цей матч для Англії відзначився і встановленням незвичайного історичного досягнення.
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Три голи головою – рекорд чемпіонатів Європи
Вперше в історії чемпіонатів Європи з футболу 3 з 4 голів англійці забили головою. Досі жодній іншій збірній такого не вдавалося.
Англія – перша команда в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі,
– мовиться у твітері Opta.
Що цікаво, раніше англійці забивали тричі у матчі з Шотландією у 2016 році. Українці ж не тільки головою, а й узагалі тричі (і тим більше – чотири рази) на чемпіонатах Європи досі не пропускали.
- Ще один цікавий статистичний факт, водночас сумний для України – у матчі з нашою командою Англія забила стільки ж, скільки за всі попередні 4 поєдинки на Євро-2020.
Гравцем матчу УЄФА визнала Гаррі Кейна (він забив 2 з 4 м'ячів Англії). Інші 2 на рахунку Магвайра й Хендерсона. Українці ж голів не забивали (хоча, як сказав Андрій Шевченко після гри, і "створювали моменти").
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