40 мільйонів людей переживали

Незадоволений грою залишився віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Сергій Куніцин. Коментуючи поразку України, він заявив, що футболісти безвідповідально поставилися до гри.

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40 мільйонів переживає. Пацани воюють на Донбасі. Так безвідповідально не можна ставитися. Не можна. 40 мільйонів людей переживали. Пацани в окопах переживали. Соромно. Я футбольна людина, мені соромно,

– сказав Куніцин.

Сергій Куніцин запропонував відвезти футболістів на Донбас.

"Не відчувалося, що команда відчуває, що десятки мільйонів українців переживає і десятки тисяч пацанів на війні. Їх треба на Донбас повезти", – зазначив віцепрезидент УАФ.

Може, тоді патріотизму додасться,

– додав Куніцин.

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