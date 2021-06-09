Збірна України подарувала свою нову форму з автографами футболістів Посольству США

Посольство США в Україні одним з перших підтримало збірну України після того, як в Росії підняли скандал щодо форми нашої команди. В подяку за це, збірна України передала нову футболку американським дипломатам.
Вже на наступний день після презентації форми збірної України, Посольство США в Україні у своїх соцмережах висловило слова підтримки. І нагадало, що Крим – це Україна. Адже саме через наявність контурів України з окупованим Кримом у росіян виникла істерика.
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В знак подяки, президент Української асоціації футболу подарував американському Посольству в подарунок м’яч та нову футболку збірної з автографами всіх футболістів та тренерів команди на чолі з Андрієм Шевченком.
При цьому подарували ту футболку, яку показали під час представлення, і яку одягав Олександр Зінченко під час матчу проти Кіпру. Україна в цьому матчі перемогла з рахунком 4:0, і один з голів забив саме Зінченко.
Посольство США отримало в подарунок футболку збірної України з автографами футболістів / Фото Андрія Павелка
Чому Росія підняла скандал щодо форми збірної України
- В день презентації форми збірної України, в Росії виник скандал. Росіянам не сподобалося те, що на формі зображений контур України, включно з окупованим Кримом. А також присутні гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
- Спочатку російські політики почали вимагати в УЄФА її заборонити. Але в УЄФА заявили, що форма погоджена, тому вони не будуть цього робити. Та російських чиновників це не зупинило. І вони після цього ще раз вирішили офіційно поскаржитися на форму збірної України. Причиною називають "політичну провокацію".
- Окрім того, за носіння форми збірної України в Росії можна загриміти за ґрати на п'ять років.