Уже на следующий день после презентации формы сборной Украины, Посольство США в Украине в своих соцсетях выразило слова поддержки. И напомнило, что Крым – это Украина. Так как именно из-за наличия контуров Украины с оккупированным Крымом у россиян возникла истерика.

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В знак благодарности президент Украинской ассоциации футбола подарил американскому Посольству в подарок мяч и новую футболку сборной с автографами всех футболистов и тренеров команды во главе с Андреем Шевченко.

При этом подарили ту футболку, которую показали во время представления, и которую надевал Александр Зинченко во время матча против Кипра. Украина в этом матче победила со счетом 4:0, и один из голов забил именно Зинченко.



Посольство США получило в подарок футболку сборной Украины с автографами футболистов / Фото Андрея Павелко

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