Уже на следующий день после презентации формы сборной Украины, Посольство США в Украине в своих соцсетях выразило слова поддержки. И напомнило, что Крым – это Украина. Так как именно из-за наличия контуров Украины с оккупированным Крымом у россиян возникла истерика.
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В знак благодарности президент Украинской ассоциации футбола подарил американскому Посольству в подарок мяч и новую футболку сборной с автографами всех футболистов и тренеров команды во главе с Андреем Шевченко.
При этом подарили ту футболку, которую показали во время представления, и которую надевал Александр Зинченко во время матча против Кипра. Украина в этом матче победила со счетом 4:0, и один из голов забил именно Зинченко.
Посольство США получило в подарок футболку сборной Украины с автографами футболистов / Фото Андрея Павелко
Почему Россия подняла скандал относительно формы сборной Украины
- В день презентации формы сборной Украины в России возник скандал. Россиянам не понравилось то, что на форме изображен контур Украины, включая оккупированный Крым. А также присутствуют лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- Сначала российские политики потребовали у УЕФА ее запретить. Но в УЕФА заявили, что форма согласована, поэтому они не будут этого делать. Однако российских чиновников это не остановило. И они после этого еще раз решили официально пожаловаться на форму сборной Украины. Причиной называют "политическую провокацию".
- Кроме того, за ношение формы сборной Украины в России можно загреметь за решетку на пять лет.