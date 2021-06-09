Вже на наступний день після презентації форми збірної України, Посольство США в Україні у своїх соцмережах висловило слова підтримки. І нагадало, що Крим – це Україна. Адже саме через наявність контурів України з окупованим Кримом у росіян виникла істерика.

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В знак подяки, президент Української асоціації футболу подарував американському Посольству в подарунок м’яч та нову футболку збірної з автографами всіх футболістів та тренерів команди на чолі з Андрієм Шевченком.

При цьому подарували ту футболку, яку показали під час представлення, і яку одягав Олександр Зінченко під час матчу проти Кіпру. Україна в цьому матчі перемогла з рахунком 4:0, і один з голів забив саме Зінченко.



Посольство США отримало в подарунок футболку збірної України з автографами футболістів / Фото Андрія Павелка

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