Україна – Кіпр 4:0

Голи: Ярмоленко, 37 (пен), 65, Зінченко, 45+2, Яремчук, 59

Вилучення: Панайоту, 36

Збірна України цей матч провела на хвилі новин про нову форму команди – з контуром України попереду. Зважаючи, що там зображений і окупований Крим, то в Росії через цю форму виник скандал. А також погрози та вимоги в УЄФА заборонити цю форму. Але УЄФА відмовили росіянам.

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Невідомо, чи це так нова форма вплинула на гравців, але в цьому матчі їх "прорвало". До цього українці 11 матчів поспіль не могли забити більше, аніж один гол (скасований матч зі Швейцарією до уваги не беремо). І за цей час лише двічі перемогли.

Але на початку матчу українці теж змарнували чимало нагод, щоб забити. Але свої моменти змарнували Ярмоленко та Яремчук. А після удару Зінченка м'яч влучив у штангу.

Відкрити рахунок в цьому матчі допомогли гості. Після закидання зі своєї половини поля Зубков виграв боротьбу з Панайону, і останній нічого більше не придумав, як збивати українського вінгера у штрафному майданчику. Як результат – вилучення для кіпріота та пенальті у ворота збірної Кіпру. Удар з позначки реалізував Ярмоленко. Востаннє Ярмоленко за збірну забивав ще 3 вересня 2020 року.

А наприкінці першого тайму у ворота Кіпру було призначено ще одне пенальті. Цього разу за гру рукою. Пробивати ж відправився Зінченко. І він теж не залишив шансів Панагі.

У другому таймі гра була під контролем українців. Вони грали в більшості та за сприятливого рахунку. Але і його вдалося довести до розгромного. нарешті забив і Яремчук, який відправив м'яч у порожні ворота після прострілу Марлоса.

А згодом Ярмоленко оформив дубль. Правда допоміг в цьому рикошет.

Україна з позитивним настоєм підходить до Євро-2020. Вже 13 червня наша команда зіграє перший матч проти збірної Нідерландів.

Відеоогляд матчу Україна – Кіпр