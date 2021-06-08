Російський адвокат Ігор Бушманов заявив, що носіння нової форми збірної України на території РФ може бути розцінено як сепаратизм. На екіпіровці зображена карта нашої країни з Кримом і гасло "Слава Україні – Героям слава!"
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Юрист розповів, що спочатку на порушника може бути накладено штраф, а потім його може чекати кримінальна відповідальність. Залежно від нюансів тюремний термін може скласти від чотирьох до п'яти років.
"Якщо хтось одягне цю футболку на території РФ, то такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм – публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності РФ.
Якщо особа вчиняє такі дії вперше, то може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Якщо порушення буде зафіксовано повторно, то настає кримінальна відповідальність, аж до чотирьох років позбавлення волі. Якщо ці дії були вчинені з використанням ЗМІ або, наприклад, особистого блога, то термін кримінальної відповідальності зросте до п'яти років", – пояснив Бушманов.
Скандальна реакція росіян на форму України
- Представлення форми з доволі буденної новини, яка цікава лише футбольним вболівальникам, швидко переросла у подію міжнародну. Все через скандальну реакцію росіян на неї. Їм дуже допекло, що карта України зображена з окупованими територіями – Кримом та Донецькою і Луганською областями.
- І в бік України полетіли погрози. Депутат Держдуми Дмитро Свіщєв вимагав, щоб УЄФА заборонила цю форму. Колишній президент Російського футбольного союзу, що свого часу навіть був віцепрезидентом ФІФА В'ячеслав Колосков теж переконував, що УЄФА має заборонити цю форму. Та ту варто відзначити, що той же Колосков запевняв у 2018 році, що форму збірної України заборонять через напис "Слава Україні!". Але так нічого і не сталося.
- Не сталося і цього разу. В понеділок УЄФА відреагувала на звернення російських ЗМІ. Там чітко відповіли, що "футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".