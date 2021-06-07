УЄФА закрила рот росіянам

6 червня українська збірна продемонструвала нову форму до Євро-2020. По центру футболки зображений силует України. На карті є і окупований Крим, як нагадування, що Крим – це Україна. А також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".

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Така форма викликала обурення зі сторони Росії. Депутат російської Держдуми Дмитро Свіщєв хотів, щоб українцям заборонили грати у такій формі. За його словами, це "політична провокація", тут своє слово має висловити УЄФА.

В Росії не перестає "горіти". У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що зображення карти України з окупованим Росією Кримом на формі футболістів є "відчайдушною мистецькою акцією". В Асоціації відповіли на усі заяви. Усі спроби росіян зробити скандал були провалені.

Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки,

– заявила пресслужба.

Нагадаємо, що свій останній контрольний матч напередодні Євро Україна зіграє 7 червня проти Кіпру. Поєдинок відбудеться у Харкові, стартовий свисток судді пролунає о 19:00.