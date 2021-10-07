Збірна України отримає гарячу підтримку фанатів у виїзному матчі з Фінляндією

Збірна України з футболу 9 жовтня зіграє надважливий матч у відборі на чемпіонат світу-2022. "Синьо-жовті" зіграють на виїзді проти збірної Фінляндії.

Скільки українців приїдуть на матч

Команді Олександра Петракова гарантована тепла підтримка у Фінляндії. На матчі кваліфікації ЧС-2022 у Гельсінкі очікується до 1 тисячі українських фанів.

Варте уваги Фінляндія – Україна: хто розсудить матч відбору чемпіонату світу-2022

Українським уболівальникам виділять гостьовий сектор на "Олімпійському" стадіоні.

Фінляндія – Україна: головне

. В'їзд до Фінляндії дозволений громадянам України , які повністю пройшли курс вакцинації проти COVID-19. При чому з дати отримання другої дози вакцини має пройти 14 днів. Зазначимо, що умови в'їзду можуть змінитися.

Поєдинок між Фінляндією та Україною розпочнеться о 19:00. Навесні 2021 року Україна приймала фінів у Києві на НСК "Олімпійський".

Команда ще Андрія Шевченка перемагала 1:0, проте втратила перевагу наприкінці матчу. Поєдинок завершився внічию 1:1.

Фінляндія – один з головних конкурентів України в боротьбі за друге місце в групі, яке дає право зіграти у раунді плей-офф. Наші збірні набрали по 5 очок, проте фіни зіграли на один матч менше.

Україні важливо перемогти Фінляндію, щоб претендувати на плей-офф. Два останні матчі у відборі команда Петракова зіграє проти Боснії та Герцеговини.

У матчі проти Фінляндії за Україну не зможуть зіграти:

Денис Бойко;

Олександр Зінченко;

Віталій Миколенко;

Віталій Буяльський.

Фінляндія втратила півзахисника Суомі Каана Кайрінена й нападника Маркуса Форсса.