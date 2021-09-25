Придбати квиток на матч Фінляндія – Україна можна тільки на сайті квиткового партнера Футбольної асоціації Фінляндії.

Варте уваги В Україні зупинили продаж квитків на футбольний матч проти збірної Боснії та Герцеговини

Вартість квитка на гру Фінляндія – Україна складає 39,50 євро.

Як потрапити у Фінляндію

Станом на 25 вересня 2021 року в'їзд до Фінляндії дозволений громадянам України, які повністю пройшли курс вакцинації проти COVID-19 та за умови, що з дати отримання другої дози вакцини пройшло 14 днів.

Фінською стороною визнаються наступні вакцини:

Comirnaty (Pfizer-BionTech)

Spikevax (попередньо Moderna)

Vaxzevria (попередньо AstraZeneca)

Janssen (Johnson&Johnson)

BIBP/Sinopharm

COVISHIELD

CoronaVac

Щоб потрапити у Фінляндію, українця потрібно надати сертифікат вакцинації.