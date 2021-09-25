Придбати квиток на матч Фінляндія – Україна можна тільки на сайті квиткового партнера Футбольної асоціації Фінляндії.
Варте уваги В Україні зупинили продаж квитків на футбольний матч проти збірної Боснії та Герцеговини
Вартість квитка на гру Фінляндія – Україна складає 39,50 євро.
Як потрапити у Фінляндію
Станом на 25 вересня 2021 року в'їзд до Фінляндії дозволений громадянам України, які повністю пройшли курс вакцинації проти COVID-19 та за умови, що з дати отримання другої дози вакцини пройшло 14 днів.
Фінською стороною визнаються наступні вакцини:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech)
- Spikevax (попередньо Moderna)
- Vaxzevria (попередньо AstraZeneca)
- Janssen (Johnson&Johnson)
- BIBP/Sinopharm
- COVISHIELD
- CoronaVac
Щоб потрапити у Фінляндію, українця потрібно надати сертифікат вакцинації.
- Україна та Фінляндія у березні 2021 року зустрічалися у Києві. Поєдинок на НСК "Олімпійський" несподівано завершився нічиєю 1:1.
- Збірній України важливо перемогти Фінляндію, щоб зберегти шанси потрапити на чемпіонат світу.
- Наразі в українців та фінів по 5 очок, проте суперник України зіграв на один матч менше.