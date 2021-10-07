Бригада арбітрів на матч України

На важливому для українців поєдинку працюватиме бригада арбітрів із Іспанії на чолі з 37-річним Хесусом Хілем Мансано. Головний суддя матчу ще жодного разу не працював на зустрічах "синьо-жовтих".

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На бокових лініях йому допомагатимуть Гуадалупе Поррас і Анхель Невадо Родрігес. Роль четвертого судді на себе візьме Алехандро Ернандес.

За систему VAR відповідатиме Рікардо де Бургос, а допомагати йому буде Хав'єр Естрада Фернандес.

Відзначимо, що Мансано не судив матчі збірної України, але от його дорога двічі перетиналась з українськими клубами. Вперше він був головним арбітром у протистоянні одеського Чорноморця. Тоді у 2014 році "моряки" зіграли у нульову нічию з хорватським Сплітом у кваліфікації Ліги Європи.

Вдруге Мансано судив клуб із України вже у 2018 році. Іспанський спеціаліст відпрацював на матчі київського Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи. Та зустріч у Києві на НСК "Олімпійський" завершилась перемогою італійського Лаціо з рахунком 0:2.

Матч відбору чемпіонату світу-2022 Фінляндія – Україна розпочнеться 6 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.