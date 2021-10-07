Сколько украинцев приедут на матч
Команде Александра Петракова гарантирована теплая поддержка в Финляндии. На матче квалификации ЧМ-2022 в Хельсинки ожидается до 1 тысячи украинских фанов.
Стоящее Финляндия – Украина: кто рассудит матч отбора чемпионата мира-2022
Украинским болельщикам выделят гостевой сектор на "Олимпийском" стадионе.
Финляндия – Украина: главное
Поединок между Финляндией и Украиной начнется в 19:00. Весной 2021 года Украина принимала финнов в Киеве на НСК "Олимпийский".
Команда еще тогда под руководством Андрея Шевченко побеждала 1: 0, однако потеряла преимущество в конце матча. Поединок завершился ничьей 1:1.
Финляндия – один из главных конкурентов Украины в борьбе за второе место в группе, которое дает право сыграть в раунде плей-офф. Наши сборные набрали по 5 очков, однако финны сыграли на один матч меньше.
Украине важно победить Финляндию, чтобы претендовать на плей-офф. Два последних матча в отборе команда Петракова сыграет против Боснии и Герцеговины.
В матче против Финляндии за Украину не смогут сыграть:
- Денис Бойко;
- Александр Зинченко;
- Виталий Миколенко;
- Виталий Буяльский.
Финляндия потеряла полузащитника Суоми Каана Кайринена и нападающего Маркуса Форсса.