За даними джерела, півзахисник Суомі Каан Кайрінен і нападник Маркус Форсс, не зможуть зіграти проти України і Казахстану.
До теми Фінляндія підняла свій рівень гри, – Пятов похвалив суперника перед матчем відбору ЧС-2022
Кайрінен пропустив суботній матч Ліллестрема і на відновлення йому потрібно кілька тижнів. А Форсс отримав удар ліктем у вухо в матчі Брентфорда. Він може грати, але йому протипоказані перельоти.
Фінляндія – Україна: перед матчем
- Перша зустріч між Україною та Фінляндією завершилась мировою з рахунком 1:1. Той матч "синьо-жовті" догравали у меншості після вилучення Віталія Миколенка. А єдиний гол української команди забив Жуніор Мораес.
- Відбірковий матч чемпіонату світу-2022 проти Фінляндії відбудеться 9 жовтня у Гельсінках. А вже 12 жовтня України у Львові прийме Боснію і Герцеговину.
- Перед важливими поєдинками, де підопічним Олександра Петракова потрібно набирати максимум очок, збірна України з 5 пунктами йде другою у групі "D". "Синьо-жовті" поступається лише одноосібному лідеру Франції.