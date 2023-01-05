Українська асоціація футболу офіційно затвердила календар матчів для збірної України на 2023 рік. Поки в календарі вісім матчів.

У 2023 році збірна України з футболу зіграє у кваліфікації на чемпіонат Європи 2024. Суперником українців у відборі стали збірні Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти.

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В календарі ФІФА на ці матчі виділено п'ять так званих "вікон" – по 9 днів у березні, червні, вересні, жовтні та листопаді. Хоча матчі тоді відбуваються через два дні на третій. Ще частина часу виділена для підготовки до цих ігор. Саме тоді збірна України та проведе свої матчі.

Календар матчів збірної України з футболу на 2023 рік

В офіційно затвердженому календарі матчів збірної України вказані лише ігри у відборі на Євро-2024. Дат на товариські ігри там не вказали.

26 березня. Англія – Україна

16 червня. Північна Македонія – Україна

19 червня. Україна – Мальта

9 вересня. Україна – Англія

12 вересня. Італія – Україна

14 жовтня. Україна – Північна Македонія

17 жовтня. Мальта – Україна

20 листопада. Україна – Італія

Поки точно відомо, що матч проти Англії 26 березня відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Щодо решти матчів, то поки немає інформації про їх місце проведення.

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Так само невідомо, де буде проводити свої домашні матчі збірна України, якщо війна триватиме і далі. Адже в Україні ці матчі точно не дозволять провести.

Чи може збірна України зіграти ще матчі

Збірна України має можливість провести ще як мінімум два товариські матчі у 2023 році. Перший з них – в березні перед грою проти Англії (22 або 23 березня). Ще один матч – в листопаді перед матчем проти Італії (між 15 та 17 листопада). Адже в березні навчально-тренувальний збір команди розпочнеться 20-го, а матч проти англійців – аж 26-го. А в листопаді футболісти мають разом зібратися 13-го, тоді як зі "скуадра адзурра" матч запланований на 20-те.

Не виключено, що в березні команда так ні з ким і не зіграє. Все через те, щоб мати більше часу підготуватися до гри з англійцями. Те саме стосуватиметься і листопадового матчу проти італійців. Адже саме в ньому може вирішуватися доля путівки на Євро-2024, і тренерський штаб може захотіти, щоб гравці підійшли до вирішальної гри без зайвих травм та втоми.